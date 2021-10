Zwaarbewapende leden van een arrestatieteam van de politie hebben woensdagmiddag op het station in Maastricht een trein uitgekamd op zoek naar een vuurwapen. Dat gebeurde in de trein uit het Belgische Luik, na berichten dat iemand een vuurwapen bij zich zou hebben. Er werd echter niets gevonden en er is ook niemand aangehouden, zei een woordvoerster van de politie Limburg.