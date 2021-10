Zwaarbewapende leden van een arrestatieteam van de politie hebben woensdag een inval gedaan in een pand aan de Hoogbrugstraat in Maastricht en voerden ook een actie uit op het nabijgelegen station in Maastricht. Volgens getuigen mocht niemand meer een van de perrons op, en werden er twee mensen uit de trein vanuit Luik gehaald.