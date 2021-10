Een Iraanse vluchteling uit Delft is woensdag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De rechtbank in Rotterdam acht de 42-jarige Eisa S. schuldig aan het beramen en aanmoedigen van aanslagen in zijn thuisland door verzetsgroepering ASMLA. „Terroristische acties waarvoor geen rechtvaardiging bestaat”, oordeelden de rechters.