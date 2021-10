Een oud-medewerker van Rijkswaterstaat wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou zijn werkgever voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro hebben opgelicht. Op 4 november staat de man voor de rechtbank in Zutphen, waar hij zich moet verantwoorden voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting toen hij ambtenaar was.