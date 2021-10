De Britse regering wordt door een parlementaire commissie bekritiseerd voor het opzetten van een onsuccesvol programma voor coronatesten en contactonderzoek vorig jaar. De leden melden in een rapport dat de 37 miljard pond (44 miljard euro) voor het project grotendeels is verspild omdat het niet is gelukt om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.