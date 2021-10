Het eerder op woensdagmiddag ontruimde perron op station Den Bosch is rond 13.40 uur weer vrijgegeven. De politie doorzocht binnenkomende treinen vanuit Amsterdam vanwege een melding dat er mogelijk een reiziger met een vuurwapen bij zich onderweg zou zijn. De persoon in kwestie is aangehouden in Amsterdam, laat de politie weten.