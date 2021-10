Chipbedrijven ASMI en Besi stralen op lager Damrak

Op de Amsterdamse beurs werden de aandelen van de chipbedrijven ASMI en Besi woensdag flink ingeslagen door beleggers. ASMI kwam met een sterk kwartaalrapport en Besi profiteerde van een koopadvies. Heineken moest het daarentegen ontgelden na tegenvallende resultaten. De bierbrouwer had in het derde kwartaal behoorlijk last van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologieconcern Apple, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.