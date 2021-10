Chipbedrijven ASMI en Besi stuwen AEX, Heineken zakt na cijfers

De chipbedrijven ASMI en Besi stonden woensdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index. ASMI kwam met sterke kwartaalcijfers en Besi profiteerde van een koopadvies. Heineken werd lager gezet na tegenvallende resultaten. De bierbrouwer had in het derde kwartaal behoorlijk last van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront met kwartaalberichten van chemieconcern BASF en de banken Santander en Deutsche Bank.