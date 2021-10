Camera- en printermaker Canon zakt op Japanse beurs

De Japanse fabrikant van camera’s, printers, kopieerapparaten en medische apparatuur Canon ging woensdag onderuit op de beurs in Tokio na tegenvallende resultaten. Het concern verlaagde zijn winstverwachting vanwege problemen door de wereldwijde chiptekorten en hogere inkoopkosten. De stemming op de Japanse beurs was licht negatief. Beleggers namen wat winst na de sterke koersstijging een dag eerder en keken vooral uit naar de verkiezingen in Japan die aanstaande zondag worden gehouden.