Ruim kwart ontvangers NOW-I heeft nog geen afrekening aangevraagd

Enkele dagen voor de deadline van 31 oktober, heeft ruim een kwart van de bedrijven die in de eerste ronde loonsteun (NOW) ontvingen, daarvoor nog geen vaststelling aangevraagd. Zo’n vaststelling is nodig om het precieze bedrag vast te stellen waarop bedrijven recht hebben. Als ondernemers de deadline niet halen, zet uitvoerder UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul, waardoor bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen.