Tijdens de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar is gewerkt aan een voorstel om een ondergrondse negatieve campagne te organiseren. Dat schrijven parlementair verslaggevers Thijs Broer en Peter Kee in hun boek Code Rood, waarvan een hoofdstuk werd gepubliceerd in Vrij Nederland. Het CDA bevestigt dit, maar zegt dat het plan nooit serieuze vormen aannam.