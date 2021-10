Grote techbedrijven moeten wereldwijd meer doen om verspreiding van misleidende berichten en het doorgeven van desinformatie te voorkomen. Dat zei Nobelprijswinnares Maria Ressa in een interview met persbureau Bloomberg. De Filipijnse, die onlangs de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt, haalde in het vraaggesprek ook uit naar Facebook. Het Amerikaanse bedrijf is volgens haar „vooringenomen tegen feiten”.