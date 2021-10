België voert weer strengere coronamaatregelen in vanwege de oplaaiende cijfers. „Een herfstgolf”, aldus premier Alexander De Croo. De coronapas wordt na Brussel en Wallonië nu ook in Vlaanderen ingevoerd per 1 november, voor de horeca en in fitnesscentra. Vanaf vrijdag wordt in alle openbare plekken binnen een mondkapje verplicht, dus ook in de winkels. De maatregelen gaan voorlopig drie maanden duren.