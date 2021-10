Chiptekorten leiden tot sterke ordergroei voor chipbedrijf ASMI

Chipbedrijf ASMI heeft in het derde kwartaal een recordbedrag aan nieuwe orders binnengekregen. Ook de omzet steeg nu chipproducenten op volle kracht produceren om de chiptekorten aan te pakken. Wel had ASMI wat last van krapte in de toeleveringsketen. Die tekorten aan materialen nemen weer wat af, merkt het bedrijf uit Almere, maar ASMI verwacht dat het de rest van dit jaar nog wel een uitdaging blijft om tijdig alle benodigde materialen geleverd te krijgen.