Tientallen verdachten opgepakt bij grote drugsactie België

Bij een grootscheepse politieactie in verband met cocaïnehandel zijn tijdens 114 huiszoekingen in Brussel en daarbuiten 64 verdachten opgepakt, aldus het Belgisch Openbaar Ministerie. Er werden ook zes laboratoria blootgelegd waar de van buiten de EU ingevoerde drugs werden herverpakt voor verdere verspreiding in Europa. De politie, op de been met meer dan duizend man, nam tientallen wapens, 67 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro contant geld in beslag.