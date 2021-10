Claimuitspraak tegen Iberia mogelijk slecht nieuws voor KLM

Luchtvaartmaatschappij Iberia moet een zestal reizigers alsnog het geld voor vliegtickets terugbetalen nadat vluchten vanwege de coronapandemie in het voorjaar van 2020 niet doorgingen. De Spaanse maatschappij had het geld al overgemaakt naar bemiddelaar Schipholtickets.nl, maar die heeft klanten nooit uitbetaald. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat de verantwoordelijkheid voor het schadeloosstellen van passagiers aan luchtvaartmaatschappijen is, waarmee Iberia alsnog geld moet overmaken. De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor KLM.