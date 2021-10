Bijgewerkte klimaatplannen halen doelen Parijs bij lange na niet

De aangescherpte klimaatplannen die landen hebben ingediend voor de komende VN-klimaatconferentie in Glasgow zijn nog lang niet afdoende om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te bereiken, komt naar voren uit het jaarlijkse rapport van VN-milieuagentschap UNEP. De bijgewerkte plannen zorgen voor slechts 7,5 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, waarmee de mondiale temperatuurstijging aan het einde van de eeuw nog altijd op minstens 2,7 graden zou uitkomen ten opzichte van pre-industriële tijden.