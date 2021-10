Nadia belt drie keer per week bij ons aan. Als ik de deur open, rent ze mij bijna omver, om zo snel mogelijk onze diepe gangkast in te duiken. Even later zie ik haar, gekleed in een trui, een gemakkelijke broek én gebreide pantoffels, weer in de woonkamer. Ze heeft inmiddels een emmer, bezems, twee dweilen en een zestal plastic flessen met schoonmaakmiddelen opgediept.