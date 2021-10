Medewerkers van universitaire ziekenhuizen leggen binnenkort opnieuw het werk neer als werkgevers niet met een beter cao-bod komen. „Zolang we niet uitgenodigd worden door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voor een gesprek over een beter bod gaan we door met het voorbereiden van volgende acties”, zegt een woordvoerder van de FNV. Wanneer die gaan plaatsvinden is nog niet bekend.