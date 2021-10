De Nationale Politie betaalt 1,8 miljoen euro om de merknamen AMBER Alert en Vermist Kind te mogen gebruiken. Oprichter van AMBER Alert in Nederland Frank Hoen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de politie dat bedrag ook betaalde om het alarmeringssysteem klaar te maken voor de overstap naar Burgernet, het systeem van de politie en om de internationale dienstverlening van AMBER Alert verder te ontwikkelen.