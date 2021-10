Advocaat: ongemotiveerd ‘laptopverbod’ EBI maakt werk onmogelijk

Strafadvocaat Sander Janssen heeft in een uitvoerige brief aan de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ernstig bezwaar gemaakt tegen het onlangs ingevoerde verbod op het binnenbrengen van laptops of andere gegevensdragers. Volgens de raadsman, die meerdere in de EBI vastgezette cliënten heeft, maakt het verbod het hem onmogelijk adequate rechtsbijstand te verlenen. Janssen publiceerde zijn brief dinsdag op Twitter.