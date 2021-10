Voor het eerst zal een raad van bestuur in Londen bij een beursgang van een Brits investeringsfonds volledig uit vrouwen bestaan. Het gaat om het bestuur van Atrato Onsite Energy. Vrouwen zijn nog altijd in de minderheid in raden van bestuur van bedrijven die naar de beurs gaan, ook in Nederland. Voor zover bekend is een beursgang met alleen maar vrouwen in het bestuur van een bedrijf in Nederland nog niet voorgekomen.