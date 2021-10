De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers, Play-Doh en My Little Pony, heeft in het derde kwartaal enige last gehad van de problemen in de wereldwijde distributie door de tekorten aan zeecontainers en verstoringen bij havens. Vanwege vertragingen bij de levering van sommige speelgoedspullen liep het bedrijf 100 miljoen dollar aan omzet mis, omgerekend 86 miljoen euro.