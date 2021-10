Dat hij al van z’n geboorte af doof is, leek Hendrik Stevens (23) geaccepteerd te hebben. Maar toen hij op z’n 16e hoorde dat hij vrijwel zeker ook langzamerhand blind zal worden, belandde hij in een crisis. Hij leerde een moeilijke les: Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Nu mag hij als eerste dove dovenpastor zijn mededoven dienen.