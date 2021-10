Sector ‘gigantisch geschrokken’ door vondst vogelgriep Zeewolde

Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is „gigantisch geschrokken” door de vondst van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeewolde. „Een ruiming is een verschrikking voor de dieren en het bedrijf”, zegt hij. Oplaat vindt het goed dat er een landelijke ophokplicht is ingesteld door demissionair minister Schouten van Landbouw om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. LTO Nederland sluit zich aan bij de woorden van de NVP en laat weten mee te leven met het getroffen bedrijf.