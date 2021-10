De topman van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in de olieproductie omdat de productiecapaciteit in de wereld aan het dalen is. Dat zei Amin Nasser tegen persbureau Bloomberg. Nasser maakt zich zorgen dat er onvoldoende reservecapaciteit overblijft om aan een sterkere olievraag te kunnen voldoen.