Pensioenfonds ABP is niet het enige fonds dat afscheid neemt van alle beleggingen in de fossiele industrie. Recent kozen metaalfonds PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering als eerste grotere Nederlandse fondsen al voor zo’n fossiele beleggingsstop. Andere grote partijen, bijvoorbeeld zorgfonds PFZW, kiezen er bewust voor om nog wel te blijven investeren in „verduurzamende” olie- en gasbedrijven als Shell.