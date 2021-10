Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreekt komende maandag de handhaving van mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet wil een dag later, dinsdag, in een persconferentie bekendmaken of en zo ja welke aanvullende maatregelen er nodig zijn nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer snel oploopt.