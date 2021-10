Zorgverzekeraars mogen ook dit jaar extra kosten door de coronacrisis onderling verdelen. Eigenlijk is dat in strijd met de concurrentieregels, maar net als over het vorige jaar keurt de Autoriteit Consument & Markt het over 2021 toch goed. Dat doet de autoriteit opnieuw om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen.