Twee mannen van 20 en 21 jaar hebben dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar gezegd niets te maken te hebben met een aanslag op een advocatenkantoor in Heerhugowaard. Bij het vroegere kantoor van advocaat José Engels, niet lang voor de aanslag verhuisd, werd vorig jaar oktober in de nachtelijke uren een zware mortierbom tot ontploffing gebracht.