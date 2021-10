Interbank lijdt nederlaag in rentekwestie doorlopend krediet

Kredietverstrekker Interbank heeft een nederlaag geleden voor klachteninstituut Kifid in de slepende zaak over te hoge rentes die klanten met doorlopend krediet hebben betaald. Het onderdeel van Crédit Agricole tekende beroep aan tegen extra compensatie die Kifid benadeelde klanten afgelopen voorjaar toewees. Het klachteninstituut vindt dat dit beroep niet behandeld kan worden, waardoor de eerdere uitspraken in stand blijven. Dat levert gedupeerde klanten naar schatting duizenden euro’s extra vergoeding op.