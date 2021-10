Optimisme over cijferseizoen stuwt Europese beurzen

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. Beter dan verwachte resultaten van grote bedrijven als Reckitt Benckiser en UBS wakkerden het optimisme over het cijferseizoen verder aan. Op het Damrak moest chiptoeleverancier Besi het echter ontgelden na een tegenvallende omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Telecomconcern KPN, dat ook met cijfers kwam, werd eveneens lager gezet. Beleggers waren verder in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.