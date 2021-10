De Britse inlichtingendiensten hebben geheime data toevertrouwd aan de clouddienst van Amazon. Het is de bedoeling dat de diensten hun computercapaciteit om te spioneren zo aanzienlijk kunnen uitbreiden, meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De Britse inlichtingendienst kan nu in minuten informatie verkrijgen uit enorme hoeveelheden gegevens, waar dat eerder weken of maanden zou duren.