De kans dat de VN-klimaattop COP26 in Glasgow net zo’n succes wordt als die in Parijs van 2015 is „bijna nul”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. „Op zijn best wordt het halfvol, halfleeg”, verwacht hij. Toch kan op deelonderwerpen wel degelijk iets worden bereikt, denkt de GroenLinks-politicus, die zelf in de tweede week van de top afreist naar de Schotse stad. Hij zit in de delegatie van het Europees Parlement.