Er gaat haast geen week voorbij of de Coöperatie Laatste Wil en haar leden zijn weer in het nieuws. Wat begon met het oppakken van Alex S., een lid dat handelde in zelfdodingspoeder, afgelopen zomer, mondde uit in een reeks van aanhoudingen. Inmiddels zijn ook voorzitter Jos van Wijk en de Brabantse psycholoog Wim van Dijk als verdachten gehoord.