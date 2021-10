Ombudsman onderzoekt spirituele bijeenkomst op begraafplaats

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft de Nationale ombudsman gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het oproepen van spirituele energieën op begraafplaats Rusthof in Leusden. Een groep mensen hield daar in september op het kindergedeelte van de begraafplaats een seance om „spirituele energieën te onderzoeken van overledenen”. Ze hadden daarvoor toestemming van de directie van de begraafplaats. De zaak zorgt ondanks brieven met uitleg voor veel onrust in Amersfoort.