Het Britse verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Reckitt Benckiser (RB) heeft in het derde kwartaal meer middelen tegen verkoudheids- en griepklachten verkocht dan een jaar eerder. RB is onder meer producent van de keelpijntabletten van het merk Strepsils. Vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus was er vorig jaar juist minder griep en verkoudheid bij mensen.