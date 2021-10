KPN is er afgelopen kwartaal voor de tweede periode op rij in geslaagd om meer omzet te halen uit mobiele diensten voor particulieren. Ook deed het telecombedrijf goede zaken op de zakelijke markt met zijn KPN EEN-aanbod voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat laatste is belangrijk omdat KPN in de markt voor mkb-ondernemers jarenlang te maken had met een dalende omzet.