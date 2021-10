Nikkei boekt stevige winst na recordstanden op Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio boekte dinsdag een stevige winst. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex en S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. Ook stonden de Aziatische fabrikanten van batterijen voor elektrische voertuigen in de belangstelling door het nieuws dat autoverhuurbedrijf Hertz 100.000 elektrische auto’s bij de Amerikaanse fabrikant Tesla wil bestellen. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.