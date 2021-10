Chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries (Besi) heeft in het derde kwartaal de omzet bijna zien verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. De Nederlandse producent van assemblageapparatuur voor de chipsector blijft sterk profiteren van het wereldwijde tekort aan computerchips en de grote investeringen die chipbedrijven doen om de productiecapaciteit te verhogen.