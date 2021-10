Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ongeremd oplopen. De epidemie in Nederland bereikt het hoogste niveau sinds de vierde golf in juli. In de afgelopen week is het coronavirus waarschijnlijk vastgesteld bij 38.000 tot 39.000 mensen. Dat zou ongeveer 50 procent meer zijn dan in de zeven dagen ervoor en ruim een verdubbeling ten opzichte van de week daar weer voor.