Chemiebedrijf 3M gaat in beroep tegen een beslissing van de provincie Antwerpen om strengere milieunormen te stellen aan de fabriek van het bedrijf in Zwijndrecht, vlakbij de Nederlandse grens. De provincie besloot vorige week de hoeveelheid gevaarlijke chemicaliën die de fabriek met afvalwater mag lozen per direct drastisch te beperken.