Vanaf 8 november moeten mensen die met het vliegtuig naar de Verenigde Staten reizen en die geen Amerikaans staatsburger zijn of een permanente verblijfsvergunning hebben, volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Ook moeten ze een negatieve coronatest overleggen die niet ouder is dan 24 uur, zo staat in nieuwe regels die het Witte Huis maandagavond heeft bekendgemaakt.