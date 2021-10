Investeringen in virtuele omgeving gaan op winst Facebook drukken

De investeringen die Facebook komend jaar wil doen in virtual reality (vr) en de metaverse zullen een flinke hap nemen uit de winst van het bedrijf. Dat kondigde Facebook aan bij de presentatie van zijn cijfers over het derde kwartaal. Het socialemediabedrijf kondigt al enige tijd aan dat de metaverse, een vr-wereld waar gebruikers terechtkunnen voor alles van sociale media, spelletjes tot onlinewinkelen, belangrijk wordt voor de toekomst van het bedrijf. Dat belang komt onder meer tot uiting in het feit dat Facebook twee divisies opzet: één voor diensten als sociale media als Facebook en Instagram en chatapp WhatsApp en één divisie voor de metaverse en virtual reality.