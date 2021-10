Zorgprofessionals vinden opschalen naar meer dan 1350 bedden op de intensive care niet haalbaar en voor het plan is geen draagvlak, bevestigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berichtgeving van de Volkskrant. „Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar zorg kunnen blijven leveren. Als opschaling tot meer ziekteverzuim en uitval leidt, zijn we nog verder van huis”, aldus een NZa-woordvoerder.