Westlands Museum

Slootranden, boerderijen met riet en rijen wilgenbomen domineren in het werk van kunstenaar Leendert Scheltema (1876-1966). Dat komt omdat hij één van de schilders was die in de 19e en 20e eeuw neerstreken in het Westland, bij Den Haag en Delft. Maar het is niet alleen sloot en riet dat Scheltema schilderde, ook zee en strand zette hij vaak op het doek. Dat komt omdat hij werd geboren op Ameland. Zijn ouders verhuizen als hij nog een baby is naar De Rijp in Noord-Holland. Scheltema’s moeder overlijdt als hij twee jaar is. Opa en oma van moederskant, die naast de klokkentoren in Nes wonen, ontfermen zich over Leendert. Zijn zusje gaat naar opa en oma Scheltema, die aan de andere kant van de toren wonen. Op elfjarige leeftijd verhuist Leendert naar het Westlandse Wateringen, waar hij zijn leven lang blijft wonen langs de slootranden en rond de boerderijen werkt. Maar de liefde voor Ameland blijft.