Palestijnse regering verliest contact met bevolking

De Israëlische organisatie Rabbijnen voor de Mensenrechten is deze maand weer een actie begonnen om Palestijnse boeren te helpen bij het binnenhalen van de olijvenoogst– voor de negentiende keer. Honderden vrijwilligers doen aan de actie mee.

De activiteit vindt dit jaar plaats tegen de achtergrond van een geweldstoename op de Westelijke Jordaanoever. Er deden zich in de afgelopen maanden gewelddadige incidenten voor tussen het leger en Palestijnen.

Israëlische media en mensenrechtenorganisaties meldden ook confrontaties tussen militante Israëliërs die in de nederzettingen wonen en Palestijnse burgers. Palestijnse boeren zeggen dat ze hun landerijen beschadigen.

De directeur van de Rabbijnen voor de Mensenrechten, Avi Dabush, zegt dat de oogst een gelegenheid biedt om een positieve boodschap over te brengen. Het onrecht jegens de Palestijnse boeren is volgens hem tweeledig. Ze lijden onder agressie van Israëliërs uit de nederzettingen, maar ook van de kant van de Israëlische autoriteiten. Die doen volgens Dabush niet genoeg om de kolonisten te vervolgen en knijpen vaak een oogje dicht voor deze incidenten, zelfs wanneer het bijzonder ernstige incidenten betreft.

„Hulp bij de oogst is ons antwoord op dit geweld”, stelt Dabush. „Het is ook een uiting en een daad van solidariteit met de boeren in naam van een Jodendom dat streeft naar mensenrechten en vrede.”