Het onderzoek naar de mondkapjesdeal van het ministerie van Volksgezondheid met het bedrijf van Sywert van Lienden is dit jaar nog niet klaar. Het onderzoeksbureau gaat nog miljoenen documenten filteren om te kijken of ze relevant zijn voor het onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.