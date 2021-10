Het aandeel Tesla stijgt maandag zo hard op de beurs dat het bedrijf nu meer dan 1 biljoen dollar waard is. Dat is duizend miljard dollar en komt omgerekend neer op zo’n 860 miljard euro. Tesla is pas het vijfde Amerikaase bedrijf dat die mijlpaal slecht. Aanleiding voor de grote plus was een miljardenorder van verhuurbedrijf Hertz dat 100.000 elektrische auto’s zou hebben besteld bij Tesla.