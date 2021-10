Commissarissen van de Koning overleggen dinsdag opnieuw met het kabinet over de noodopvang van asielzoekers, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo’n gesprek vond vrijdag ook al plaats, waarin het kabinet de provincies vroeg binnen een paar dagen in totaal duizend plekken voor noodopvang te regelen. Het vervolgoverleg stond gepland voor maandag, maar is verplaatst.